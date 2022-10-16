Ляпи в телемарафоні "Єдині новини" підривають мережу: дивіться відео 18+

Українці з 24 лютого спостерігають за подіями в країні в телемарафоні "Єдині новини" - спільному проекті кількох телеканалів. Все там відбувається в прямому ефірі, а там, де прямий ефір - там місце й ляпам.

Такі курйозні моменти нещодавно з'явилися у збірці в TikTok і просто підірвали мережу.

Наразі відео набрало вже сотні тисяч лайків, десятки тисяч репостів та тисячі коментарів.

У кадр потрапили курйозні падіння, чудесна заміна однієї перекладачки жестовою мовою на іншу.

І як же без того моменту, коли кореспондентка сказала, що "в неї вже ї її пес Дюк".

А от співробітника, який в ефірі під час начитки вимовив, "Ой, бля**, там же ж всі регіони", після цього епізоду звільнили, а разом із ним й режисера монтажу.

Обіцянка президента "Дональда Байдена" і "Сполучені Штати України" також потрапили до нарізки.

Хлопця, що заматюкався в ефірі, звільнили:

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Песик не посоромився прямого ефіру і вирішив зробити свої справи.

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Начальник прессслужби 63-ї ОМБР красномовно прокоментував ситуацію на Херсонщині. На питання, коли звільнять Херсон він відповів, що коментувати не може, але при цьому дістав шмат кавуна і смачно його з'їв у прямому ефірі.

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