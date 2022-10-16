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Ляпы в телемарафоне "Єдині новини" взрывают сеть: смотрите видео 18+

Новина українською →
Украина, Воскресенье 16 октября 2022 10:28
Ляпы в телемарафоне "Єдині новини" взрывают сеть: смотрите видео 18+ Коллаж РБК-Украина: Ляпы в "Єдиних новинах" покоряют TikTok
Автор: Светлана Мащенко

Украинцы с 24 февраля наблюдают за событиями в стране в телемарафоне "Єдині новини" – совместном проекте нескольких телеканалов. Все там происходит в прямом эфире, а там, где прямой эфир – там место и ляпам.

Такие курьезные моменты недавно появились в подборке TikTok и просто взорвали сеть.

Пока видео набрало уже сотни тысяч лайков, десятки тысяч репостов и тысячи комментариев.

В кадр попали курьезные падения, чудесная замена одной переводчицы жестовым языком на другую.

И как же без того момента, когда корреспондентка сказала, что "у нее уже есть ее пес Дюк".

А вот сотрудника, который в эфире во время начитки произнес, "Ой, бля**, там же все регионы", после этого эпизода уволили, а вместе с ним и режиссера монтажа.

Обещание президента "Дональда Байдена" и "Соединенные Штаты Украины" также попали в нарезку.

Заругавшегося в эфире парня уволили:

Ляпы в телемарафоне &quot;Єдині новини&quot; взрывают сеть: смотрите видео 18+

Скриншот

Песик не постеснялся прямого эфира и решил сделать свои дела.

Ляпы в телемарафоне &quot;Єдині новини&quot; взрывают сеть: смотрите видео 18+

Скриншот

Начальник пресс-службы 63-й ОМБР красноречиво прокомментировал ситуацию в Херсонской области. На вопрос, когда освободят Херсон, он ответил, что комментировать не может, но при этом достал кусок арбуза и вкусно его съел в прямом эфире.

Ляпы в телемарафоне &quot;Єдині новини&quot; взрывают сеть: смотрите видео 18+

Скриншот

@bukvy.ua Интересно, на что он намекает

Раньше мы писали, что оккупант намародел камеру и увез в Бурятию. Теперь украинцы смотрят реалити из его дома.

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