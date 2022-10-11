Не лякайте! Як зупинити істерику у дитини

У момент істерики дитина може падати на землю, кричати, битися, кусатися.

Ваші зусилля заспокоїти дитину можуть викликати ще більшу істерику або вона на вас може взагалі не реагувати.

Що робити у таких ситуаціях?

Зберігайте спокій. Зрозумійте, що ваша дитина жива, здорова і ця істерика пройде. Реагуйте на істерику не емоційно. Чи не відповідайте криком на істерику, не відповідайте злістю на злість.

Заберіть дитину з місця істерики та не акцентуйте увагу дитини на предметі, через що сталася істерика. Якщо ви не можете відвести дитину, дитину можна віднести.

Наприклад, якщо дитина плаче в магазині через якусь іграшку, яку ви не хочете купити, не потрібно стояти над дитиною і пояснювати їй, чому ви зараз її не можете купити. Приберіть дитину з магазину та перемкніть її увагу.

Проаналізуйте, чому у дитини трапляються істерики (дитина голодна, втомлена, намагається зрушити ті межі, які ви встановлюєте, хоче маніпулювати батьками).

Заздалегідь розмовляйте з дитиною ваші плани. Наприклад, якщо ви йдете на прогулянку, то озвучуйте куди ви йдете, що там дитина робитиме, коли прогулянка закінчиться. Коли ви йдете до магазину, озвучуйте, що плануєте купити.

Не лякайте дитину. Найруйнівніша фраза для дитячої психіки: "Я зараз тебе тут залишу", "Зараз не заспокоїшся - віддам тебе циганам". Дитина в момент істерики вразлива. І найбільше дитина боїться, що батьки її розлюблять, віддадуть чи проміняють. Дитина повинна не тільки знати, а й відчувати батьківську любов.

Обговорюйте все, що сталося. Не в момент істерики, а після, коли дитина готова вас чути та вислухати. Розкажіть дитині, що вам не сподобалося в її поведінці і поясніть, як слід поводитися.