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Не пугайте! Как остановить истерику у ребенка

Фото: Как остановить истерику у ребенка (freepiok.com)
Автор: Людмила Жукова

Практически у всех детей случаются истерики. Они могут возникать по любому поводу.

Как преодолеть это состояние у вашего чада рассказали сообщество украинских врачей на странице sviy.doc в Instagram.

В момент истерики ребенок может падать на землю, орать, драться, кусаться.

Ваши усилия успокоить ребенка могут вызвать еще большую истерику или он на вас может вообще может не реагировать.

Что делать в таких ситуациях?

Сохраняйте спокойствие. Поймите, что ваш ребенок жив, здоров и эта истерика пройдет. Реагируйте на истерику не эмоционально. Не отвечайте криком на истерику, не отвечайте злостью на злость.

Заберите ребенка с места истерики и не акцентируйте внимание ребенка на предмете, из-за чего произошла истерика. Если вы не можете увести ребенка, ребенка можно отнести.

Например, если ребенок плачет в магазине из-за какой-нибудь игрушки, которую вы не хотите купить, не нужно стоять над ребенком и объяснять ему, почему вы сейчас его не можете купить. Уберите ребенка из магазина и переключите его внимание.

Проанализируйте, почему у ребенка случаются истерики (ребенок голоден, устал, пытается сдвинуть те пределы, которые вы устанавливаете, хочет манипулировать родителями).

Заранее проговаривайте с ребенком ваши планы. К примеру, если вы идете на прогулку, то озвучивайте куда вы идете, что там ребенок будет делать, когда прогулка закончится. Когда вы идете в магазин, озвучивайте, что вы планируете купить.

Не пугайте ребенка. Самая разрушительная фраза для детской психики: "Я сейчас тебя здесь оставлю", "Сейчас не успокоишься – отдам тебя цыганам". Ребенок в момент истерики уязвим. И больше всего ребенок боится, что родители его разлюбят, отдадут или променяют. Ребенок должен не только знать, но и испытывать родительскую любовь.

Обсуждайте все, что произошло. Не в момент истерики, а после, когда ребенок готов вас слышать и выслушать. Расскажите ребенку, что вам не понравилось в его поведении и объясните, как следовало вести себя.

Напомним, что во время массового обстрела в бомбоубежище Калуша родился малыш.

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