Не пугайте! Как остановить истерику у ребенка

Практически у всех детей случаются истерики. Они могут возникать по любому поводу.
Как преодолеть это состояние у вашего чада рассказали сообщество украинских врачей на странице sviy.doc в Instagram.
В момент истерики ребенок может падать на землю, орать, драться, кусаться.
Ваши усилия успокоить ребенка могут вызвать еще большую истерику или он на вас может вообще может не реагировать.
Сохраняйте спокойствие. Поймите, что ваш ребенок жив, здоров и эта истерика пройдет. Реагируйте на истерику не эмоционально. Не отвечайте криком на истерику, не отвечайте злостью на злость.
Заберите ребенка с места истерики и не акцентируйте внимание ребенка на предмете, из-за чего произошла истерика. Если вы не можете увести ребенка, ребенка можно отнести.
Например, если ребенок плачет в магазине из-за какой-нибудь игрушки, которую вы не хотите купить, не нужно стоять над ребенком и объяснять ему, почему вы сейчас его не можете купить. Уберите ребенка из магазина и переключите его внимание.
Проанализируйте, почему у ребенка случаются истерики (ребенок голоден, устал, пытается сдвинуть те пределы, которые вы устанавливаете, хочет манипулировать родителями).
Заранее проговаривайте с ребенком ваши планы. К примеру, если вы идете на прогулку, то озвучивайте куда вы идете, что там ребенок будет делать, когда прогулка закончится. Когда вы идете в магазин, озвучивайте, что вы планируете купить.
Не пугайте ребенка. Самая разрушительная фраза для детской психики: "Я сейчас тебя здесь оставлю", "Сейчас не успокоишься – отдам тебя цыганам". Ребенок в момент истерики уязвим. И больше всего ребенок боится, что родители его разлюбят, отдадут или променяют. Ребенок должен не только знать, но и испытывать родительскую любовь.
Обсуждайте все, что произошло. Не в момент истерики, а после, когда ребенок готов вас слышать и выслушать. Расскажите ребенку, что вам не понравилось в его поведении и объясните, как следовало вести себя.
Напомним, что во время массового обстрела в бомбоубежище Калуша родился малыш.