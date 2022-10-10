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Життя триває: під час масового обстрілу в бомбосховищі Калуша народився малюк

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Калуш, Понеділок 10 жовтня 2022 20:04
Життя триває: під час масового обстрілу в бомбосховищі Калуша народився малюк Новонародженого малюка назвали Артемом (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Під час масової ракетної атаки 10 жовтня в укритті полового будинку в місті Калуш народився хлопчик Артем. Він з'явився на світ у момент відбою повітряної тривоги.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці лікарні.

Пара Діани та Миколи Кажуків стали батьками просто під час масштабної повітряної тривоги в бомбосховищі. Їхній син Артем народився на світ абсолютно здоровим із вагою 2 600 кілограма.

"З такими людьми ми точно непереможні!" - переконані лікарі, які приймали пологи.

Життя триває: під час масового обстрілу в бомбосховищі Калуша народився малюкЖиття триває: під час масового обстрілу в бомбосховищі Калуша народився малюкЖиття триває: під час масового обстрілу в бомбосховищі Калуша народився малюк

Діана Кажукова народила в бомбосховищі (фото: Калуський пологовий будинок)

"Пологи в бомбосховищі під час масштабної тривоги - ще той квест! Але нас не здолати! Все буде Україна! Ми обов’язково переможемо!" - пишуть акушери Калуського пологового будинку.

Життя триває: під час масового обстрілу в бомбосховищі Калуша народився малюкЖиття триває: під час масового обстрілу в бомбосховищі Калуша народився малюк

Пологи проходили в надскладних умовах (фото: Калуський пологовий будинок)

"Тривога була довгою. Ми їх спустили у бомбосховище, й вони там народили. Микола її дуже підтримував, він - молодець. Пологи у жінки були від самого ранку, вона тужилася й старалася. І от, коли прозвучав відбій тривоги, Діана народила", - поділилася із "Суспільним" виконувачка обов'язків керівника медустанови Леся Григорів.

Раніше ми розповіли, як правильно давати дітям жарознижувальні препарати.

Також було й про те, що покласти дитині до тривожного рюкзака, щоб зменшити рівень стресу.

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