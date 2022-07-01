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Львовянка Наталья Антонив завоевала титул "Миссис Независимость Вселенная" (фото красавицы)

Наталья Антонив получила престижный титул на международном конкурсе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Львовянка Наталья Антонив завоевала титул "Миссис Независимость Вселенная" на международном конкурсе MRS Universe 2022.

Об успехе украинки рассказали на официальной странице конкурса красоты.

"Этот титул – символ красивой, независимой, успешной женщины. Но символ безграничной поддержки Украины на международной арене", - сказано в сообщении.

Наталья Антонов заслужила его как никто, всячески популяризируя Украину, привлекая внимание к полномасштабной войне с Россией и роли женщин в ней.

После ее доклада на "Mrs Universe 2021", который был посвящен войне в Украине и вызовам, стоящим перед украинскими женщинами сейчас, зал ей аплодировал стоя.

Фото красавицы

Наталья Антонив поддерживала Украину все время (фото: facebook.com/nataliantoniv)

Что известно о конкурсе

Отметим, что конкурс Мисс Вселенная 2022 проходил в Сеуле (Южная Корея). Возраст участниц конкурса - от 18 до 55 лет, наличие детей обязательно. В этом году первое место на нем завоевала участница от Грузии.

Напомним, что модель из Чернигова, волонтер и соцработник Виктория Апанасенко получила титул "Мисс Украина Вселенная-2022".

Кстати, ранее мы рассказывали, как Евгения Бакай стала первой девушкой-штурманом ВМС ВСУ.

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Мисс Украина Вселенная