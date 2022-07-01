Львів'янка Наталія Антонів виборола титул "Місіс Незалежність Всесвіт" (фото красуні)

Львів'янка Наталія Антонів виборола титул "Місіс незалежність Всесвіт" на міжнародному конкурсі MRS Universe 2022.
Про успіх українки розповіли на офіційній сторінці конкурсу краси.
"Цей титул - символ красивої, незалежної, успішної жінки. Але символ безмежної підтримки України на міжнародній арені", - сказано в повідомленні.
Наталія Антонів заслужила його як ніхто, всіляко популяризуючи Україну, привертаючи увагу до повномасштабної війни з Росією і ролі жінок в ній.
Після її доповіді на "Mrs Universe 2021", який був присвячений війні в Україні і викликам, що стоять перед українськими жінками зараз, зал їй аплодував стоячи.
Наталія Антонів підтримувала Україну весь час (фото: facebook.com/nataliantoniv)
Зазначимо, що конкурс Міс Всесвіт 2022 проходив у Сеулі (Південна Корея).
Конкурс "Міс Всесвіт" був заснований в 1952 році компанією Pacific Knitting Mills, яка займалася виробництвом одягу. Штаб-квартира конкурсу знаходиться в Нью-Йорку.
Нагадаємо, що модель з Чернігова, волонтер і соцпрацівник Вікторія Апанасенко отримала титул "Міс Україна Всесвіт-2022".
До речі, раніше ми розповідали, як Євгенія Бакай стала першою дівчиною-штурманом ВМС ЗСУ.