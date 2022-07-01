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Львів'янка Наталія Антонів виборола титул "Місіс Незалежність Всесвіт" (фото красуні)

Наталія Антонів отримала престижний титул на міжнародному конкурсі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Львів'янка Наталія Антонів виборола титул "Місіс незалежність Всесвіт" на міжнародному конкурсі MRS Universe 2022.

Про успіх українки розповіли на офіційній сторінці конкурсу краси.

"Цей титул - символ красивої, незалежної, успішної жінки. Але символ безмежної підтримки України на міжнародній арені", - сказано в повідомленні.

Наталія Антонів заслужила його як ніхто, всіляко популяризуючи Україну, привертаючи увагу до повномасштабної війни з Росією і ролі жінок в ній.

Після її доповіді на "Mrs Universe 2021", який був присвячений війні в Україні і викликам, що стоять перед українськими жінками зараз, зал їй аплодував стоячи.

Фото красуні

Наталія Антонів підтримувала Україну весь час (фото: facebook.com/nataliantoniv)

Зазначимо, що конкурс Міс Всесвіт 2022 проходив у Сеулі (Південна Корея).

Конкурс "Міс Всесвіт" був заснований в 1952 році компанією Pacific Knitting Mills, яка займалася виробництвом одягу. Штаб-квартира конкурсу знаходиться в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що модель з Чернігова, волонтер і соцпрацівник Вікторія Апанасенко отримала титул "Міс Україна Всесвіт-2022".

До речі, раніше ми розповідали, як Євгенія Бакай стала першою дівчиною-штурманом ВМС ЗСУ.

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