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Во Львовской области через село протекает "кровавая" река: местные бьют тревогу (видео)

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Львовская область, Пятница 01 октября 2021 18:08
Во Львовской области через село протекает "кровавая" река: местные бьют тревогу (видео) Река во Львовской области стала красной (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В селе Подгайчики Львовской области, местные жители периодически наблюдают, что вода в ручье, который протекает через село, стала кроваво-красной.

Видео опубликовали Facebook-странице общественной организации "Эко.юа".

Так, об инциденте сообщили в пятницу, 1 октября.

На видео видно, как вода в реке приобрела красный цвет.

"В селе Подгайчики Золочевского района появилась кровавая река!"- говорится в заметке.

Местное издание Leopolis.news пишет, что местные жители обвиняют в загрязнении реки местную птицеферму. В частности, в этом году уже дважды экоинспекция проводила проверку этого предприятия.

Однако, на этот раз активисты сняли на видео "кровавую" реки возле птицефермы и отобрали пробы воды для независимого лабораторного анализа. О результатах анализа еще не сообщали.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в озере зафиксировали массовую гибель рыбы. В частности, говорят, что в воду могли слить ядовитые вещества.

Также мы писали, что в Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов. В результате чего погибла рыба, пока неизвестно.

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