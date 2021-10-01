Во Львовской области через село протекает "кровавая" река: местные бьют тревогу (видео)

В селе Подгайчики Львовской области, местные жители периодически наблюдают, что вода в ручье, который протекает через село, стала кроваво-красной.

Так, об инциденте сообщили в пятницу, 1 октября.

На видео видно, как вода в реке приобрела красный цвет.

"В селе Подгайчики Золочевского района появилась кровавая река!"- говорится в заметке.

Местное издание Leopolis.news пишет, что местные жители обвиняют в загрязнении реки местную птицеферму. В частности, в этом году уже дважды экоинспекция проводила проверку этого предприятия.

Однако, на этот раз активисты сняли на видео "кровавую" реки возле птицефермы и отобрали пробы воды для независимого лабораторного анализа. О результатах анализа еще не сообщали.