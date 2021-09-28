В Киеве в озере зафиксировали массовую гибель рыбы: в воду могли слить ядовитые вещества (фото)

В Киеве в Оболонском районе в Андреевском озере жители окрестных домов зафиксировали массовую гибель рыбы. Горожане говорят, что в воду слили какие-то химические вещества.

Об этом сообщили в Telegram-канале " Типичный Киев ".

Так, когда именно инцидент произошел - неизвестно.

По словам местных жителей, в воду слили какие-то химические вещества, в результате чего умерла рыба и даже раки повылазили со дна.

"В воду слили какую-то дрянь: умерла рыба, даже раки полезли со дна и выползают на берег. Постаралось либо одно из предприятий, либо "гаражники", – говорится в заметке.

Как рассказали рыбаки, недавно в воде были "белые твердые пузырьки", которые горели и воняли пластиком при поджигании.

На фото видно, что на поверхности воды есть белые разводы, а к берегу прибило мертвую рыбу.