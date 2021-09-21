В Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов: их запрещено трогать (фото)
В Запорожской области на берег выбросило мертвых дельфинов. В результате чего погибла рыба, пока неизвестно.
Об этом сообщили в прессслужбе Азовского рыбоохранного патруля.
Так, инцидент произошел 20 сентября на территории Приазовского национального природного парка в поселке Чкалово.
В частности, там патрульные нашли двух дельфинов весом в 25 — 30 килограммов. Во время осмотра на коже никаких следов от рыболовных снастей не обнаружили.
"На место происшествия вызвали сотрудников Приазовского национального природного парка, которые составили карту выброса дельфинов азовка, для дальнейшего выяснения ситуации", — говорится в сообщении.
Также в Азовском рыбоохранном патруле напомнили, что во избежание попаданий любой инфекции не следует трогать мертвого дельфина.
На берег Азовского моря выбросило мертвых дельфинов (facebook.com/AzovFishPatrol)
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