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В Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов: их запрещено трогать (фото)

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Запорожская область, Вторник 21 сентября 2021 19:18
В Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов: их запрещено трогать (фото) На берег Азовского мора выбросило мертвых дельфинов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Запорожской области на берег выбросило мертвых дельфинов. В результате чего погибла рыба, пока неизвестно.

Об этом сообщили в прессслужбе Азовского рыбоохранного патруля.

Так, инцидент произошел 20 сентября на территории Приазовского национального природного парка в поселке Чкалово.

В частности, там патрульные нашли двух дельфинов весом в 25 — 30 килограммов. Во время осмотра на коже никаких следов от рыболовных снастей не обнаружили.

"На место происшествия вызвали сотрудников Приазовского национального природного парка, которые составили карту выброса дельфинов азовка, для дальнейшего выяснения ситуации", — говорится в сообщении.

Также в Азовском рыбоохранном патруле напомнили, что во избежание попаданий любой инфекции не следует трогать мертвого дельфина.

В Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов: их запрещено трогать (фото)В Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов: их запрещено трогать (фото)В Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов: их запрещено трогать (фото)В Азовском море на берег выбросило мертвых дельфинов: их запрещено трогать (фото)

На берег Азовского моря выбросило мертвых дельфинов (facebook.com/AzovFishPatrol)

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