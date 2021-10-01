У Львівській області через село протікає "кривава" річка: місцеві б'ють на сполох (відео)

У селі Підгайчики Львівської області, місцеві жителі періодично спостерігають, що вода у потічку, який протікає через село, стала криваво-червоною.

Однак, цього разу активісти зняли на відео "криваву" річки біля птахоферми й відібрали проби води для незалежного лабораторного аналізу. Про результати аналізу ще не повідомляли.

Місцеве видання Leopolis.news пише , що місцеві жителі звинувачують у забрудненні річки тутешню птахоферму. Зокрема, цьогоріч вже двічі екоінспекція проводила перевірку цього підприємства.

"В селі Підгайчики Золочівського району з’явилася кривава річка!" – йдеться у дописі.

На відео видно, як вода у річці набула червоного кольору.

Так, про інцидент повідомили у п’ятницю, 1 жовтня.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в озері зафіксували масову загибель риби. Зокрема, кажуть, що у воду могли злити отруйні речовини.

Також ми писали, що в Азовському морі на берег викинуло мертвих дельфінів. Внаслідок чого загинула риба, наразі невідомо.