В центре Днепра американка выгуливала поросенка и теленка, которые живут с ней на съемной квартире (фото)

В Днепре на улице Жуковского прохожие увидели теленка и свинку, которые просто гуляли по улице. Как оказалось, они живут в квартире неподалеку с американкой Алисой Дей.

Где американка взяла животных

Так, животных девушка купила на Olx, чтобы их не отдали на убой. Прохожим показалось, что теленок очень устал, поэтому они позвонили в полицию.

Также люди у правоохранителей требовали, чтобы те изъяли поросенок и теленка. Однако оснований для этого не было. По словам Алисы, поросенок у нее появился чуточку раньше, а вот теленок всего за несколько дней до этого.

Девушка купила его в селе Егоровка за 2 тысячи гривен. А вот свинка стоила чуточку дороже-20 тысяч.

В каких условиях жили животные

Животных женщина держит на съемной квартире. У свинки есть большой мешок корма, но хозяйка периодически дает ей торты и другие вкусности.

"Она же свинья, она все хочет есть", – рассказала Алиса.

Теленка она кормила только молоком, ведь оно еще маленькое. Девушка говорит, что коровка, по имени Cawcar родилась 23 августа. Она покупает маленьких животных, чтобы было проще перевозить их.

Американка держала в съемной квартире теленка и поросенка (фото: dp.informator.ua)

ТСН пишет, что владельцы квартиры узнали о животных из-за вызова полиции. В частности, они ей пригрозили выселением, поэтому она согласилась отдать любимцев в местный приют.

"У меня не было выбора. А сейчас они будут жить до старости. И мы будем приезжать туда. Когда я умру, тогда прекращу спасать животных", – сказала Алиса Дей.

Американка держала в съемной квартире теленка и поросенка (фото: dp.informator.ua)