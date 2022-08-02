Львовский писатель влип в скандал из-за ксенофобии: что произошло

Василий Базив, львовский писатель и бывший заместитель главы Администрации президента времен Януковича Виктора Медведчука, отличился грубыми ксенофобскими высказываниями в адрес историка и публициста Вахтанга Кипиани после критики своей новой книги.

Так, Кипиани получил от Базива личное сообщение в сети с резкими словами и расистскими выпадами, скриншот которого и опубликовал на своей Facebook -странице.

"Получил письмо от известного писателя, профессора, чрезвычайного и полномочного посла Украины, экс-замглавы администрации президента Украины Виктора Медведчука, кавалера государственных наград Василия Базива. Элита. P.S. Он написал мне еще раз. Снова дурню", - говорится в посте.

К публикации Кипиани добавил это самое письмо в Massenger.

67-летний Базив в своем послании в нецензурной форме отзывается о его этнической принадлежности, гонит историка из Украины.

Также он упоминает дело легендарного поэта-шестидесятника, диссидента Василия Стуса и обвиняет историка в якобы пиаре Медведчука. Речь идет о книге авторства Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которая получила в Украине огромную популярность и ряд литературных наград.

Сообщение, которое Вахтанг Кипиани получил от Василия Базива (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

В комментариях к посту Кипиани уточняет, что такие "комплименты" от Базива получил в ответ на негативный отзыв на его новую книгу. А также с сарказмом отмечает, что сам писатель, который был заместителем у Медведчука, своего шефа "исключительно так" и называл раньше.

Фото: скриншот комментариев facebook.com/vakhtang.kipiani

На публикацию также отреагировали и другие известные писатели, общественные деятели, журналисты, сотрудники дипведомства. Так, в комментариях возмущениями поделились, в том числе, Юрий Винничук, Олесь Доний, Денис Казанский, Владимир Вятрович.

Фото: скрин комментариев facebook.com/vakhtang.kipiani

Василий Андреевич Базив является членом Национального союза журналистов Украины (с 1980 г.) и Национального союза писателей Украины (с 2000 г.).

Он кандидат политических наук, профессор кафедры общественно-политических наук, глобалистики и социальных коммуникаций Института права и общественных отношений Университета "Украина", президент Украинского центра геополитических и национальных стратегий (с 2005 г.).

Автор таких книг, как: "Возвращение к здравому смыслу" (1988), "Инструмент власти" (1999), "Политические партии в независимой Украине: генез и типология" (1999), сборника "Европа - Украина", сборники очерков «Три грани подвига», интеллектуальной дилогии «Конец света: до и после" (2012-13 годы, номинирована на Шевченковскую премию), эпического романа "Крест" (2011, тоже номинирован на Шевченковскую премию), романа "Армагеддон на Майдане" (2014) тому подобное.

Писатель Василий Базив (фото: facebook.com/vasil.baziv)