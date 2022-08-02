Львівський письменник влип у скандал через ксенофобію: що сталося

Василь Базів, львівський письменник і колишній заступник глави Адміністрації президента часів Януковича Віктора Медведчука, відзначився грубими ксенофобськими висловлюваннями на адресу історика і публіциста Вахтанга Кіпіані після критики своєї нової книги.

Так, Кіпіані отримав від Базіва особисте повідомлення в мережі з різкими словами та расистськими випадами, скріншот якого й опублікував на своїй Facebook -сторінці.

"Отримав листа від відомого письменника, професора, надзвичайного і повноважного посла України, екс-заступника глави адміністрації президента України Віктора Медведчука, кавалера державних нагород Василя Базіва. Еліта. P. S. Він написав мені ще раз. Знову дурню", - йдеться в пості.

До публікації Кіпіані додав цей самий лист в Massenger.

67-річний Базів у своєму посланні в нецензурній формі відгукується про його етнічну приналежність, жене історика з України.

Також він згадує справу легендарного поета-шістдесятника, дисидента Василя Стуса і звинувачує історика в нібито піарі Медведчука. Йдеться про книгу авторства Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", яка отримала в Україні величезну популярність і ряд літературних нагород.

Повідомлення, яке Вахтанг Кіпіані отримав від Василя Базіва (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

У коментарях до посту Кіпіані уточнює, що такі "компліменти" від Базіва отримав у відповідь на негативний відгук на його нову книгу. А також із сарказмом зазначає, що сам письменник, який був заступником у Медведчука, свого шефа "виключно так" і називав раніше.

Фото: скріншот коментарів facebook.com/vakhtang.kipiani

На публікацію також відреагували й інші відомі письменники, громадські діячі, журналісти, співробітники дипвідомства. Так, в коментарях обуреннями поділилися, в тому числі Юрій Винничук, Олесь Доній, Денис Казанський, Володимир В'ятрович.

Фото: скрін коментарів facebook.com/vakhtang.kipiani

Василь Андрійович Базів є членом Національної спілки журналістів України (з 1980 р.) та Національної Спілки письменників України (з 2000 р.).

Він кандидат політичних наук, професор кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Інституту права та суспільних відносин Університету "Україна", президент Українського центру геополітичних і національних стратегій (з 2005 р.).

Автор таких книг, як: "Повернення до здорового глузду" (1988), "Інструмент влади" (1999), "Політичні партії в незалежній Україні: генез і типологія" (1999), збірки "Європа - Україна", збірки нарисів "Три грані подвигу", інтелектуальної дилогії "Кінець світу: до і після" (2012-13 роки, номінована на Шевченківську премію), епічного роману "Хрест" (2011, теж номінований на Шевченківську премію), роману "Армагеддон на Майдані" (2014) тощо.

Письменник Василь Базів (фото: facebook.com/vasil.baziv)