Львовские хирурги пересадили костный мозг 5-летнему мальчику. Максимка готовится играть в футбол

У мальчика из Львовской области в июне прошлого года была диагностирована нейробластома - распространенный вид солидных опухолей головного мозга у детей.

В октябре 2021-го было проведено оперативное вмешательство и до трансплантации Максимка продолжал химиотерапевтическое лечение.

Врачи отмечают, что пересадка костного мозга была жизненно необходима для полного выздоровления мальчика.

Забор клеток у ребенка провели еще в мае и хранили их в криобанке, а 25 июля маленькому пациенту была проведена аутологическая трансплантация стволовых клеток.

"А сейчас команда онкологов получила подтверждение, что стволовые клетки прижились", - рассказывают медики и добавляют, что после операции малыш уже мечтает гонять в футбол.

У семьи Максимки была возможность эвакуироваться за границу, но они доверились отечественным специалистам из ЗУСДМЦ.

"И не жалеют: пересадка костного мозга прошла успешно, маленький пациент чувствует себя хорошо, в ближайшее время его со специального бокса переведут в обычную палату", - говорят врачи.

5-летний мальчик Максим после успешной операции по пересадке костного мозга (фото: facebook.com/zusdmc)

Директор КНП ЛОР медицинского центра Андрей Синюта обращает внимание, что трансплантация как процедура в целом достаточно дорогая, но в ЗУСДМЦ она абсолютно бесплатна для пациента.

"Ведь наше учреждение включено в пилотный проект по трансплантации Министерства здравоохранения, который предусматривает финансирование трансплантации для наших пациентов за государственные средства", - объясняет он.