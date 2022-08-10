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Львовские хирурги пересадили костный мозг 5-летнему мальчику. Максимка готовится играть в футбол

Коллаж РБК-Украина: львовские врачи провели трансплантацию костного мозга ребенку
Автор: Владимир Костырин

Хирурги во Львове провели успешную операцию по пересадке костного мозга 5-летнему мальчику Максиму. Маленький пациент для процедуры трансплантации стал донором сам для себя.

Об этом 10 августа рассказали на Facebook-странице Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.

У мальчика из Львовской области в июне прошлого года была диагностирована нейробластома - распространенный вид солидных опухолей головного мозга у детей.

В октябре 2021-го было проведено оперативное вмешательство и до трансплантации Максимка продолжал химиотерапевтическое лечение.

Врачи отмечают, что пересадка костного мозга была жизненно необходима для полного выздоровления мальчика.

Забор клеток у ребенка провели еще в мае и хранили их в криобанке, а 25 июля маленькому пациенту была проведена аутологическая трансплантация стволовых клеток.

"А сейчас команда онкологов получила подтверждение, что стволовые клетки прижились", - рассказывают медики и добавляют, что после операции малыш уже мечтает гонять в футбол.

У семьи Максимки была возможность эвакуироваться за границу, но они доверились отечественным специалистам из ЗУСДМЦ.

"И не жалеют: пересадка костного мозга прошла успешно, маленький пациент чувствует себя хорошо, в ближайшее время его со специального бокса переведут в обычную палату", - говорят врачи.

5-летний мальчик Максим после успешной операции по пересадке костного мозга (фото: facebook.com/zusdmc)

Директор КНП ЛОР медицинского центра Андрей Синюта обращает внимание, что трансплантация как процедура в целом достаточно дорогая, но в ЗУСДМЦ она абсолютно бесплатна для пациента.

"Ведь наше учреждение включено в пилотный проект по трансплантации Министерства здравоохранения, который предусматривает финансирование трансплантации для наших пациентов за государственные средства", - объясняет он.

Нынешняя операция - уже вторая успешная пересадка костного мозга ребенку, проведенная львовскими специалистами. Так, недавно в июле во Львове врачи-онкологи успешно провели аутологическую пересадку стволовых клеток трехлетней девочке Уляне.

А также мы писали, что перед этим хирурги спасли 2,5-летнего мальчика Марка с крупной нетипичной опухолью.

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Львовхирурги