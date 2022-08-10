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Львівські хірурги пересадили кістковий мозок 5-річному хлопчику. Максимка готується грати у футбол

Колаж РБК-Україна: львівські лікарі провели трансплантацію кісткового мозку дитині
Автор: Володимир Костирін

Хірурги у Львові провели успішну операцію по пересадці кісткового мозку 5-річному хлопчику Максиму. Маленький пацієнт для процедури трансплантації став донором сам для себе.

Про це 10 серпня розповіли на Facebook-сторінці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

У хлопчика з Львівської області в червні торік була діагностована нейробластома - поширений вид солідних пухлин головного мозку у дітей.

У жовтні 2021-го було проведено оперативне втручання і до трансплантації Максимка продовжував хіміотерапевтичне лікування.

Лікарі зазначають, що пересадка кісткового мозку була життєво необхідна для повного одужання хлопчика.

Забір клітин у дитини провели ще в травні та зберігали їх в кріобанку, а 25 липня маленькому пацієнтові була проведена аутологічна трансплантація стовбурових клітин.

"А зараз команда онкологів отримала підтвердження, що стовбурові клітини прижилися", - розповідають медики та додають, що після операції малюк вже мріє ганяти в футбол.

У родини Максимка була можливість евакуюватися за кордон, але вона довірилася вітчизняним фахівцям з ЗУСДМЦ.

"І не шкодує: пересадка кісткового мозку пройшла успішно, маленький пацієнт почувається добре, його найближчим часом зі спеціального боксу переведуть у звичайну палату", - кажуть лікарі.

5-річний хлопчик Максим після успішної операції з пересадки кісткового мозку (фото: facebook.com/zusdmc)

Директор КНП ЛОР медичного центру Андрій Синюта звертає увагу, що трансплантація як процедура в цілому досить дорога, але в ЗУСДМЦ вона абсолютно безплатна для пацієнта.

"Адже наш заклад включено у пілотний проєкт з трансплантації міністерства охорони здоров'я, який передбачає фінансування трансплантації для наших пацієнтів за державні кошти", - пояснює він.

Нинішня операція - вже друга успішна пересадка кісткового мозку дитині, проведена львівськими фахівцями. Так, нещодавно у липні у Львові лікарі-онкологи успішно провели аутологічну пересадку стовбурових клітин трирічній дівчинці Уляні.

А також ми писали, що перед цим хірурги врятували 2,5-річного хлопчика Марка з великою нетиповою пухлиною.

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Львівхирурги