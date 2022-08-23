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Львовские архитекторы предлагают делать укрытия в виде домиков Хоббитов: как они выглядят (фото)

Львовские архитекторы предлагают делать укрытия в виде домика Хоббитов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове предлагают делать укрытия в виде домиков Хоббитов - вымышленных персонажей из книг Толкина. Создали и запатентовали концепцию защитных сооружений компания "Индустрия ЛВ" совместно с "Хоббит Хаус".

Как выглядят такие укрытия и где их можно установить, рассказали на сайте авторов проекта "Индустрия ЛВ".

Технология "Домик Хоббита" уже прошла необходимые испытания и готова к использованию. Авторы проекта отмечают, что устанавливать домики можно в частных или коммунальных учреждениях, а также в образовательных учреждениях, которые не имеют собственных укрытий.

Кроме применения для укрытия людей в случае опасности, эти домики можно использовать для хозяйственного назначения - хранения продовольствия или материальных ценностей.

Фото: Укрытия в виде домиков Хоббитов (Shelter.industriallv.com)

Модульные конструкции "Домика Хоббита" изготовляют из бетона класса В35-В40, которые относятся к категории особо тяжелых бетонов и применяются при строительстве объектов, которые должны отвечать требованиям экстремальной нагрузки. Такой бетон используется в военном строительстве - для постройки бункеров, в том числе и с защитой от ядерных взрывов.

Также используется арматура марки А500, диаметром не менее 10 мм, а в участках самой большой нагрузки - арматура большего диаметра.

Укрытие, согласно инструкции, должно располагаться ниже уровня земли на 1 метр. Высота насыпи составит 2,1 метра.

Фото: Укрытия в виде домиков Хоббитов (Shelter.industriallv.com)

В одном таком укрытии может находиться от 8 до 146 человек - в зависимости от типа и варианта планирования модулей.

Модули могут быть оборудованы местами отдыха, санузлами, шкафами для хранения вещей и продуктов и кулерами для воды.

Эти модульные домики могут стать дополнительной защитой от землетрясения, стихийных бед или же - укрытием в случае военного нападения.

Кстати, ранее мы писали о том, как выглядят первые остановки-укрытия в Харькове.

А также рассказывали о том, что в одной из гимназий Тернополя укрытие для школьников превратили в произведение искусства.

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