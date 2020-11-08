Под Львовом водитель Tesla устроил смертельное ДТП: есть жертвы (фото)

Во Львовской области ночью 7 ноября произошла смертельная авария с участием автомобиля Tesla S. Водитель автомобиля сбил пешеходов, которые переходили дорогу.

Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на полицию, наезд произошел на трассе "Киев-Чоп" неподалеку от города Буск. Водитель автомобиля Tesla S сбил двух парней-пешеходов в возрасте 17 и 25 лет.

В результате ДТП младший парень погиб на месте, а старшего госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

В ДТП с Tesla погиб 17-летний юноша (фото: Буск онлайн)

Местное издание "Буск онлайн" пишет, что парни якобы были пьяными и пытались перебежать через трассу. Впрочем, полиция до результатов экспертиз, эту информацию не подтверждает.

Продолжается расследование причин и обстоятельств ДТП.

Напомним, 7 ноября в Харькове на проспекте Науки на "островке безопасности" на пешеходном переходе водитель сбил группу пешеходов. Среди пострадавших есть ребенок.

Ранее сообщалось, что ворота центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича разнес водитель автомобиля Renault. Он также врезался в здание одного из корпусов.