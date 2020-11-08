Під Львовом водій Tesla влаштував смертельну ДТП: є жертви (фото)

У Львівській області вночі 7 листопада сталася смертельна аварія за участю автомобіля Tesla S. Водій автівки збив пішоходів, які переходили дорогу.

Як пише ZAXID.NET з посиланням на поліцію, наїзд трапився на трасі "Київ-Чоп" неподалік від міста Буськ. Водій автомобіля Tesla S збив двох хлопців-пішоходів, віком 17 та 25 років.

Унаслідок ДТП молодший хлопець загинув на місці, а старшого госпіталізували до лікарні з важкими травмами.

У ДТП з Tesla загинув 17-річний юнак (фото: Буськ онлайн)

Місцеве видання "Буськ онлайн" пише, що хлопці нібито були п'яними та намагалися перебігти через трасу. Втім, поліція до результатів експертиз, цю інформацію не підтверджує.

Триває рослідування причин і обставин ДТП.

Нагадаємо, 7 листопада в Харкові на проспекті Науки на "острівці безпеки" на пішохідному переході водій збив групу пішоходів. Серед постраждалих є дитина.

Раніше повідомлялося, що ворота центрального корпусу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича розніс водій автомобіля Renault. Він також врізався в будівлю одного з корпусів.