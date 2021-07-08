UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Львовом вандал разгромил кладбище: разбито 59 крестов и памятников сечевых стрельцов

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 8 июля, в полицию рано утром позвонил житель города Стрий Львовской области и рассказал о том, что на кладбище неизвестный мужчина повалил надгробные кресты и повредил памятники.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Инцидент произошел на улице Нижанковского в райцентре. Когда туда прибыла полиция, то увидела мужчину, который в это время пытался повалить один из крестов на месте захоронения сечевых стрельцов.

Вандал заметил правоохранителей и попытался убежать, но его задержали. Им оказался 20-летний местный житель. Он успел повредить 59 крестов и памятников.

Под Львовом вандал разгромил кладбище (фото: lv.npu.gov.ua)

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) УК Украины. Теперь молодому человеку грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в Полтаве пьяные вандалы забрали флаг Украины с могилы бойца ВСУ и отнесли его на авторынок. При этом вандалы размахивали этим флагом, и никто им не сделал замечания.

Позже они оставили флаг, и ушли в неизвестном направлении. Полицейские забрали украденный флаг у одного предпринимателя, который решил оставить его себе. Мужчин, которые его принесли, он не знает.

Мы также писали о том, что в Ужгороде вандалы разбили надгробия на еврейском кладбище. Инцидент произошел на окраине города в Радванке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьвандализм