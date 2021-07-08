Під Львовом вандал розгромив цвинтар: розбито 59 хрестів і пам'ятників січових стрільців

Інцидент стався на вулиці Нижанківського в райцентрі. Коли туди прибула поліція, то побачила чоловіка, який в цей час намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців.

Вандал помітив правоохоронців і спробував втекти, але його затримали. Ним виявився 20-річний місцевий житель. Він встиг пошкодити 59 хрестів і пам'ятників.

Під Львовом вандал розгромив цвинтар (фото: lv.npu.gov.ua)

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (Осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) КК України. Тепер молодій людині загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.