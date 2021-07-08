RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Львовом вандал розгромив цвинтар: розбито 59 хрестів і пам'ятників січових стрільців

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 8 липня, в поліцію рано вранці подзвонив житель міста Стрий Львівської області і розповів про те, що на кладовищі невідомий чоловік повалив надгробні хрести і пошкодив пам'ятники.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Інцидент стався на вулиці Нижанківського в райцентрі. Коли туди прибула поліція, то побачила чоловіка, який в цей час намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців.

Вандал помітив правоохоронців і спробував втекти, але його затримали. Ним виявився 20-річний місцевий житель. Він встиг пошкодити 59 хрестів і пам'ятників.

Під Львовом вандал розгромив цвинтар (фото: lv.npu.gov.ua)

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (Осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) КК України. Тепер молодій людині загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Нагадаємо, в Полтаві п'яні вандали забрали прапор України з могили бійця ЗСУ і віднесли його на авторинок. При цьому вандали розмахували цим прапором, і ніхто їм не зробив зауваження.

Пізніше вони залишили прапор, і пішли в невідомому напрямку. Поліцейські забрали вкрадений прапор у одного підприємця, який вирішив залишити його собі. Чоловіків, які його принесли, він не знає.

Ми також писали про те, що в Ужгороді вандали розбили надгробки на єврейському кладовищі. Інцидент стався на околиці міста в Радванці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львовская областьвандализм