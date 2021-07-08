Под Львовом вандал разгромил кладбище: разбито 59 крестов и памятников сечевых стрельцов

Сегодня, 8 июля, в полицию рано утром позвонил житель города Стрий Львовской области и рассказал о том, что на кладбище неизвестный мужчина повалил надгробные кресты и повредил памятники.

Инцидент произошел на улице Нижанковского в райцентре. Когда туда прибыла полиция, то увидела мужчину, который в это время пытался повалить один из крестов на месте захоронения сечевых стрельцов.

Вандал заметил правоохранителей и попытался убежать, но его задержали. Им оказался 20-летний местный житель. Он успел повредить 59 крестов и памятников.

Под Львовом вандал разгромил кладбище (фото: lv.npu.gov.ua)

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.297 (Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины) УК Украины. Теперь молодому человеку грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.