Під Львовом вандал розгромив цвинтар: розбито 59 хрестів і пам'ятників січових стрільців

Сьогодні, 8 липня, в поліцію рано вранці подзвонив житель міста Стрий Львівської області і розповів про те, що на кладовищі невідомий чоловік повалив надгробні хрести і пошкодив пам'ятники.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Інцидент стався на вулиці Нижанківського в райцентрі. Коли туди прибула поліція, то побачила чоловіка, який в цей час намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців. Вандал помітив правоохоронців і спробував втекти, але його затримали. Ним виявився 20-річний місцевий житель. Він встиг пошкодити 59 хрестів і пам'ятників. Під Львовом вандал розгромив цвинтар (фото: lv.npu.gov.ua) Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (Осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) КК України. Тепер молодій людині загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.