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Под Львовом на трассе обвалился мост: фото и видео с места ЧП

Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 3 мая на автодороге Н-17 Львов-Луцк обвалился мост. Инцидент произошел возле села Гаек, которое находится в Каменка-Бугском районе Львовской области.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области на своей странице в Facebook.

В результате обвала, появились осложнения в движении транспорта. По дороге теперь ехать нельзя.

Под Львовом обвалился мост (фото: facebook.com/lvivpolice)

"Организован объезд по схеме (направление из Львова): доезжаете до города Каменка-Бугская, там осуществляете поворот налево и дальше двигайтесь автодорогой Т 14-25 до города Жолква. Дальше дорогой Р-15 в город Червоноград. Затем дорогой Т 14-10 в город Радехов. А дальше, по привычному маршруту", - говорится в сообщении.

Схема объезда (фото: facebook.com/lvivpolice)

Правоохранители отметили, что в обратном направлении действует так же сама схема движения.

Под Львовом обвалился мост (фото: varta1.com.ua/)

При этом крупногабаритные транспортные средства будут направлять на автодорогу М-06 Киев-Чоп.

Под Львовом обвалился мост (видео: YouTube)

Напомним, в центре Киева пьяный "мажор" на Infinity убил свою 18-летнюю пассажирку. При этом 25-летний водитель элитного авто, а также другая пассажирка 2002 года рождения, получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.

Позже появилась информация о 18-летней Александре, которая погибла в этом ДТП. У нее было много подписчиков в соцсетях.

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