Под Львовом на трассе обвалился мост: фото и видео с места ЧП

В результате обвала, появились осложнения в движении транспорта. По дороге теперь ехать нельзя.

Под Львовом обвалился мост (фото: facebook.com/lvivpolice)

"Организован объезд по схеме (направление из Львова): доезжаете до города Каменка-Бугская, там осуществляете поворот налево и дальше двигайтесь автодорогой Т 14-25 до города Жолква. Дальше дорогой Р-15 в город Червоноград. Затем дорогой Т 14-10 в город Радехов. А дальше, по привычному маршруту", - говорится в сообщении.

Схема объезда (фото: facebook.com/lvivpolice)

Правоохранители отметили, что в обратном направлении действует так же сама схема движения.

Под Львовом обвалился мост (фото: varta1.com.ua/)

При этом крупногабаритные транспортные средства будут направлять на автодорогу М-06 Киев-Чоп.

Под Львовом обвалился мост (видео: YouTube)