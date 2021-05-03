Под Львовом на трассе обвалился мост: фото и видео с места ЧП

В понедельник, 3 мая на автодороге Н-17 Львов-Луцк обвалился мост. Инцидент произошел возле села Гаек, которое находится в Каменка-Бугском районе Львовской области.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области на своей странице в Facebook.
В результате обвала, появились осложнения в движении транспорта. По дороге теперь ехать нельзя.
Под Львовом обвалился мост (фото: facebook.com/lvivpolice)
"Организован объезд по схеме (направление из Львова): доезжаете до города Каменка-Бугская, там осуществляете поворот налево и дальше двигайтесь автодорогой Т 14-25 до города Жолква. Дальше дорогой Р-15 в город Червоноград. Затем дорогой Т 14-10 в город Радехов. А дальше, по привычному маршруту", - говорится в сообщении.
Схема объезда (фото: facebook.com/lvivpolice)
Правоохранители отметили, что в обратном направлении действует так же сама схема движения.
Под Львовом обвалился мост (фото: varta1.com.ua/)
При этом крупногабаритные транспортные средства будут направлять на автодорогу М-06 Киев-Чоп.
Под Львовом обвалился мост (видео: YouTube)
Напомним, в центре Киева пьяный "мажор" на Infinity убил свою 18-летнюю пассажирку. При этом 25-летний водитель элитного авто, а также другая пассажирка 2002 года рождения, получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.
Позже появилась информация о 18-летней Александре, которая погибла в этом ДТП. У нее было много подписчиков в соцсетях.