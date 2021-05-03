Під Львовом на трасі обвалився міст: фото і відео з місця НП

В результаті обвалу, з'явилися ускладнення в русі транспорту. По дорозі тепер їхати не можна.

Під Львовом обвалився міст (фото: facebook.com/lvivpolice)

"Організовано об'їзд за схемою (напрямок зі Львова): доїжджаєте до міста Кам'янка-Бузька, там здійснюєте поворот ліворуч і далі рухайтеся автодорогою Т 14-25 до міста Жовква. Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград. Потім дорогою Т 14-10 до міста Радехів. А далі, за звичним маршрутом", - йдеться в повідомленні.

Схема об'їзду (фото: facebook.com/lvivpolice)

Правоохоронці зазначили, що у зворотному напрямку діє так само сама схема руху.

Під Львовом обвалився міст (фото: varta1.com.ua/)

При цьому великогабаритні транспортні засоби будуть направляти на автодорогу М-06 Київ-Чоп.

Під Львовом обвалився міст (відео: YouTube)