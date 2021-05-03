RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Під Львовом на трасі обвалився міст: фото і відео з місця НП

Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 3 травня на автодорозі Н-17 Львів-Луцьк обвалився міст. Інцидент стався біля села Гайок, яке знаходиться в Кам'янка-Бузькому районі Львівської області.

Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області на своїй сторінці в Facebook.

В результаті обвалу, з'явилися ускладнення в русі транспорту. По дорозі тепер їхати не можна.

Під Львовом обвалився міст (фото: facebook.com/lvivpolice)

"Організовано об'їзд за схемою (напрямок зі Львова): доїжджаєте до міста Кам'янка-Бузька, там здійснюєте поворот ліворуч і далі рухайтеся автодорогою Т 14-25 до міста Жовква. Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград. Потім дорогою Т 14-10 до міста Радехів. А далі, за звичним маршрутом", - йдеться в повідомленні.

Схема об'їзду (фото: facebook.com/lvivpolice)

Правоохоронці зазначили, що у зворотному напрямку діє так само сама схема руху.

Під Львовом обвалився міст (фото: varta1.com.ua/)

При цьому великогабаритні транспортні засоби будуть направляти на автодорогу М-06 Київ-Чоп.

Під Львовом обвалився міст (відео: YouTube)

Нагадаємо, у центрі Києва п'яний "мажор" на Infinity вбив свою 18-річну пасажирку. При цьому 25-річний водій елітного авто, а також інша пасажирка 2002 року народження, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили в лікарню.

Пізніше з'явилася інформація про 18-річну Олександру, яка загинула в цій ДТП. У неї було багато фоловерів в соцмережах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Львівнадзвичайний стан