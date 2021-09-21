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Юна блогерка потрапила в скандал через відео із собаками: "пішли воювати за Україну" (відео)

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Новояворівськ, Вівторок 21 вересня 2021 15:13
Юна блогерка потрапила в скандал через відео із собаками: "пішли воювати за Україну" (відео) Учениця потрапила у скандал через відео у ТікТок (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Новояворівськ Львівської області учениця ліцею Вероніка викликала скандал через відео в ТікТок. Зокрема, дівчина зняла на камеру зграю собак, написавши: "Пішли воювати за Україну".

Відео опублікували в Telegram-каналі "Типовий Новояворівськ".

Так, неповнолітня навчається в 9 класі. Перше відео вона зняла з вікна будівлі на вулиці Тараса Шевченка у своєму населеному пункті.

"Поки в країні йде війна, гинуть молоді хлопці, молодь жартує", – обурився автор поста.

Школярка після хвилі критики записала на камеру свої публічні вибачення. На відео вона назвала своє ім'я та заявила, що "ганьбить націю, батьків і себе".

"Мені, чесно, дуже соромно... Я не думала, що це так далеко зайде. Я не думала, що відео поширять у пабліці мого міста", – сказала дівчинка.

За її словами, відео стало відомим лише через тиждень після створення. За цей час вона за нього "взагалі забула", але скандальний "жарт" побачили адміністратори місцевої інтернет-спільноти.

Також дівчина принесла щирі вибачення та заявила, що більше подібного не повторить.

"Вчинила дуже погано, чесно", – додала вона.

Раніше ми повідомляли, що блогерка показала свою ненависть до української мови.

Також студентка з Харкова нецензурно висловилась про українську мову.

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