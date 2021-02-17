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Под Львовом спасатели доставили в больницу роженицу, к которой врачи не могли добраться 5 дней (видео)

Автор: Владимир Костырин

Под Львовом медики несколько дней никак не могли добраться на осмотр к беременной женщине в отдаленной деревне из-за метровых снежных сугробов. Женщина была на последней неделе беременности, поэтому врачи обратились к спасателям за помощью.

Об этом 17 февраля передали в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

По словам медиков, карета "скорой" тщетно с четверга пыталась доехать до села Которины в Стрыйском районе, так как дороги полностью замело. В итоге 16 февраля главный врач Журавенской городской больницы позвонил в Службу спасения "101" с просьбой посодействовать в госпитализации роженицы, которая была также мамой троих детей 2-х, 4-х и 6-ти лет.

Спасатели с медиками на вездеходе "Богун" отправились к 32-летней беременной Наталье.

"Она находилась на учете... Четвертая беременность, четвертые роды у этой женщины. Женщина из группы высокого риска. Срок беременности - 37-я неделя. Но так как у нее мочекаменная болезнь, мы пытались с четверга ее госпитализировать, дороги не было, поэтому мы были вынуждены обратиться к спасателям, чтобы ее госпитализировали", - рассказала акушерка-гинеколог Зоряна Ковальская.

Уже в селе по прибытию и после осмотра было принято решение доставить женщину с детьми в медицинское учреждение, так как малышей не на кого было оставить. Чрезвычайники посадили роженицу с ними в тот же "Богун" и отвезли в больницу.

Всего для оказания помощи от ГСЧС привлекалось 4 человека личного состава и 2 единицы спецтехники.

Видео: Под Львовом спасатели помогли госпитализировать беременную, к которой врачи не могли добраться

Ранее мы писали о том, что в Киеве врач "принимал" роды дистанционно через Skype.

Напомним, что недавно украинские блогеры застряли на заснеженной дороге под Тернополем, а служба спасения отказалась помогать.

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Новости Украины Львовская областьГСЧСспасателиврачибеременностьроженицаСнегопад
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