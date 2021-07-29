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Под Львовом рыжие улитки атакуют местных жителей: лезут аж в дом (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Под Львовом возле Пустомыту начали стремительно размножаться рыжие испанские слизни. Местные говорят, что с ними все труднее бороться.

Об этом сообщила Кристина Наумко-Сороковск на странице "Пустомыты on-line" в Facebook.

Так, слизни повреждают все растения и лезут даже в дом.

По словам женщины, они также наносят ущерб садоводству и сельскому хозяйству.

В частности, в Пустомытовской ТГ они тоже быстро размножается, что бороться самому с ним не возможно. Поэтому нужно принять меры, чтобы уничтожить слизняков биологическими средствами, которые разрешены в населенных пунктах.

Кроме того, местные жители уже перепробовали множество методов, но ничего не помогает.

Как рассказывает женщина, люди ежедневно слизней ведрами собирают. Их посыпают солью и другими растворами, но ничего не помогает.

Пользовательница призывает местных стать первыми, кто будет бороться со слизнями во Львовской области. Примерно 10 – 13 лет назад была целая государственная программа по борьбе с опасными вредителями. Закупали биологические препараты, организовывали команду, которая обрабатывала территорию. Однако, сейчас этого никто не делает.

Фото: во Львовской области местных атакуют слизни (facebook.com/groups/pustomyty.online)

В комментариях пользователи жалуются на подобную проблему.

  • Это не то что проблема, то уже беда. Последние три года борюсь с этими паразитами. Впечатление такое, что они меня побеждают. Если одни люди пробуют всяческие методы, то другие не делают ничего;
  • Кроме слизней, еще надо комплексно бороться и с борщевиком, другое название болиголова (очень высокое и опасное растение);
  • В течение месяца я систематически каждое утро собираю их и просто поражена нашествию той нашествии! Ежедневный урожай, который насобираю-10 литровое ведро ежедневно. А после дождя хоть бери грабли и греби, потому что их просто бесчисленно друг на друге;
  • Доподлинно не знаю, правда ли это, я слышала, что за границей со слизнями борются с помощью уток. Фермеры выпускают своих уток на соответствующие участки, а утки все выедают.

Ранее мы сообщали, что пляжи Одессы атаковали полчища жуков.

Также нашествие медуз на курорты Азовского моря.

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