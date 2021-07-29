Под Львовом рыжие улитки атакуют местных жителей: лезут аж в дом (фото)

Так, слизни повреждают все растения и лезут даже в дом.

По словам женщины, они также наносят ущерб садоводству и сельскому хозяйству.

В частности, в Пустомытовской ТГ они тоже быстро размножается, что бороться самому с ним не возможно. Поэтому нужно принять меры, чтобы уничтожить слизняков биологическими средствами, которые разрешены в населенных пунктах.

Кроме того, местные жители уже перепробовали множество методов, но ничего не помогает.

Как рассказывает женщина, люди ежедневно слизней ведрами собирают. Их посыпают солью и другими растворами, но ничего не помогает.

Пользовательница призывает местных стать первыми, кто будет бороться со слизнями во Львовской области. Примерно 10 – 13 лет назад была целая государственная программа по борьбе с опасными вредителями. Закупали биологические препараты, организовывали команду, которая обрабатывала территорию. Однако, сейчас этого никто не делает.

Фото: во Львовской области местных атакуют слизни (facebook.com/groups/pustomyty.online)

В комментариях пользователи жалуются на подобную проблему.