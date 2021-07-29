Під Львовом руді слимаки атакують місцевих жителів: лізуть аж до хати (фото)

Так, слимаки пошкоджують усі рослини і лізуть навіть до хати.

За словами жінки, вони також завдають шкоди садівництву та сільському господарству.

Зокрема, у Пустомитівській ТГ вони теж швидко розмножується, що боротися самому з ним не можливо. Тому потрібно вжити заходів, щоб знищити слизняків біологічними засобами, які дозволені в населених пунктах.

Окрім того, місцеві мешканці вже перепробували безліч методів, але нічого не допомагає.

Як розповідає жінка, люди щодня слимаків відрами визбирують. Також їх посипають сіллю та іншими розчинами, але нічого не допомагає.

Користувачка закликає місцевих стати першими, хто буде боротися зі слимаками у Львівській області. Приблизно 10 – 13 років тому була ціла державна програма з боротьби із небезпечними шкідниками. Закупляли біологічні препарати, організовували команду, яка обробляла територію. Однак, зараз цього ніхто не робить.

Фото: у Львівській області місцевих атакують слимаки (facebook.com/groups/pustomyty.online)

У коментарях користувачі скаржаться на подібну проблему.