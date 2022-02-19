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Под Львовом пьяный парень обстрелял микроавтобус с пассажирами

Автор: Владимир Костырин

Во Львовской области 20-летний парень открыл огонь из пистолета по микроавтобусу с пассажирами. После инцидента, который произошел на трассе возле Яворова, стрелок был задержан.

Об этом передали в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

Как выяснилось, стрелявший в транспорт, в котором находились жители Тернополя (шесть пассажиров и водитель), был пьян.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Злоумышленнику теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Стрельба произошла ночью в селе Наконечное. Правоохранители уточнили журналистам, что нетрезвый парень - 20-летний местный житель - стал стрелять в автобус, когда тот остановился на трассе.

После этого 37-летний водитель буса Mercedes-Benz Vito позвонил в полицию, и на место прибыли экипажи сектора реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Яворовского райотдела полиции.

К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал. А вот в автобусе было повреждено боковое стекло.

Теперь правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и причины действий задержанного.

Возле Яворова пьяный 20-летний парень обстрелял микроавтобус с пассажирами (фото: lv.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Харькове неизвестные обстреляли трамвай, в котором находились пассажиры.

Также мы писали, что перед этим в декабре на Буковине мужчина из авто расстрелял остановку, где находились люди.

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полицияЛьвовская область