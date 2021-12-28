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На Буковине мужчина из авто расстрелял остановку, где находились люди

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Черновицкая область, Вторник 28 декабря 2021 18:06
На Буковине мужчина из авто расстрелял остановку, где находились люди Коллаж РБК-Украина: под Черновцами мужчина открыл огонь по остановке, где стояли люди
Автор: Владимир Костырин

Под Черновцами пьяный мужчина, проезжая на своем авто мимо остановки общественного транспорта, где находились люди, открыл в ее сторону огонь из пистолета.

Об этом 28 декабря передали в пресс-службе Национальной полиции.

Как сообщается, сам инцидент произошел в поселке Берегомет в прошлую пятницу. К счастью, в результате стрельбы никто из прохожих не пострадал. О происшествии правоохранителям сообщил один из очевидцев.

"Мгновенно реагируя на вызов сотрудники сектора реагирования и следственно-оперативная группа Вижницкого районного управления полиции опросили заявителя и свидетелей происшествия", - говорится в публикации.

Вскоре по описанию автомобиля установили личность нарушителя, а впоследствии и его местонахождение. Стрелком оказался 32-летний житель села Ежовцы.

Также оказалось, что стрельбу он устроил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Причину своего поступка мужчина полицейским объяснить не смог.

По факту происшествия было начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) УК. Злоумышленника задержали и отправили в изолятор временного содержания.

На Буковине мужчина из авто расстрелял остановку, где находились люди

Под Черновцами пьяный мужчина из авто устроил стрельбу по остановке, где были люди (фото: npu.gov.ua)

"Полицейские изъяли у правонарушителя вещественные доказательства совершения противоправных действий и направили их для проведения экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины", - передали в полиции.

Суд избрал меру пресечения фигуранту в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 148 тысяч гривен.

На Буковине мужчина из авто расстрелял остановку, где находились люди

Буковинского стрелка задержали и поместили под стражу (фото: npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве обстреляли маршрутку, которая перевозила пассажиров в районе Академгородка.

Также мы писали о том, что перед этим под Николаевом сын-подросток майора колонии устроил стрельбу за рулем авто, и "похвастался" видео.

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