В Харькове неизвестные обстреляли трамвай, в котором находились пассажиры (фото)
В Харькове днем двое неизвестных совершили несколько выстрелов по трамваю с людьми. В результате никто из пассажиров не пострадал.
Об этом сообщили в Харьковском городском совете в Facebook.
Так, инцидент произошел в 14:15 на улице Полтавский Шлях в районе ул. Семинарской.
Отмечается, что во время движения в направление центра неизвестными был обстрелян из пневматического оружия вагон трамвая маршрута №3.
Пули разбили несколько окон трамвая. В это время пассажиры в панике попадали на пол.
Фото: неизвестные в Харькове обстреляли трамвай (facebook.com/kharkovgovernment)
Транспортное средство было остановлено на Южной железной дороге, на место ЧП вызвали правоохранителей и составлен протокол.
Кроме того, сообщается, что никто в результате обстрела не пострадал. Но местная пресса утверждает обратное, что мужчина в салоне травмировался разбитым стеклом.
Фото: неизвестные в Харькове обстреляли трамвай (t.me/truexanews)
Фото: неизвестные в Харькове обстреляли трамвай (t.me/police_kh_region)
Ранее мы сообщали, что в Киеве пассажир трамвая жестоко отомстил автохаму.