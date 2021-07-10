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В Харькове неизвестные обстреляли трамвай, в котором находились пассажиры (фото)

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Харьков, Суббота 10 июля 2021 21:24
В Харькове неизвестные обстреляли трамвай, в котором находились пассажиры (фото) Коллаж РБК-Украина: неизвестные обстреляли трамвай в Харькове
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове днем двое неизвестных совершили несколько выстрелов по трамваю с людьми. В результате никто из пассажиров не пострадал.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете в Facebook.

Так, инцидент произошел в 14:15 на улице Полтавский Шлях в районе ул. Семинарской.

Отмечается, что во время движения в направление центра неизвестными был обстрелян из пневматического оружия вагон трамвая маршрута №3.

Пули разбили несколько окон трамвая. В это время пассажиры в панике попадали на пол.

В Харькове неизвестные обстреляли трамвай, в котором находились пассажиры (фото)

Фото: неизвестные в Харькове обстреляли трамвай (facebook.com/kharkovgovernment)

Транспортное средство было остановлено на Южной железной дороге, на место ЧП вызвали правоохранителей и составлен протокол.

Кроме того, сообщается, что никто в результате обстрела не пострадал. Но местная пресса утверждает обратное, что мужчина в салоне травмировался разбитым стеклом.

В Харькове неизвестные обстреляли трамвай, в котором находились пассажиры (фото)Фото: неизвестные в Харькове обстреляли трамвай (t.me/truexanews)

В Харькове неизвестные обстреляли трамвай, в котором находились пассажиры (фото)В Харькове неизвестные обстреляли трамвай, в котором находились пассажиры (фото)Фото: неизвестные в Харькове обстреляли трамвай (t.me/police_kh_region)

Ранее мы сообщали, что в Киеве пассажир трамвая жестоко отомстил автохаму.

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