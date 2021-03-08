UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Львовом пьяный в хлам водитель врезался в семью и пытался сбежать

Автор: Людмила Жукова

Во Львовской области пьяный водитель на микроавтобусе вылетел на встречную полосу и врезался в машину, в которой находилась семья с детьми, после чего пытался сбежать с места.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

ДТП произошло в селе Малехов.

"Пьяный гражданин на бусе летел по встречке и врезался в автомобиль, в котором находилась семья муж, жена и двое детей, все были пристегнуты, поэтому никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Авто получило серьезные механические повреждения.

"Виновник торжества сразу выбежал с машины и начал убегать, муж и местный парень его догнали, но он был агрессивный и лез в драку не только с парнями, а и с полицией. Вины не признает, но его признали полностью виновным, местные говорят часто бухает у него свой магазин автозапчастей", - рассказал автор поста.

Под Львовом произошло пьяное ДТП (фото: dtp.kiev.ua)

Как мы ранее писали, появились новые данные о ДТП в Польше с украинцами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПЛьвов
Читайте также
ДТП с украинским автобусом в Польше: водителю предъявили обвинение
Жуткое ДТП в Польше: перевозчика уличили в многочисленных нарушениях
Прогноз погоды