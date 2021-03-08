Под Львовом пьяный в хлам водитель врезался в семью и пытался сбежать

ДТП произошло в селе Малехов.

"Пьяный гражданин на бусе летел по встречке и врезался в автомобиль, в котором находилась семья муж, жена и двое детей, все были пристегнуты, поэтому никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Авто получило серьезные механические повреждения.

"Виновник торжества сразу выбежал с машины и начал убегать, муж и местный парень его догнали, но он был агрессивный и лез в драку не только с парнями, а и с полицией. Вины не признает, но его признали полностью виновным, местные говорят часто бухает у него свой магазин автозапчастей", - рассказал автор поста.

Под Львовом произошло пьяное ДТП (фото: dtp.kiev.ua)