Під Львовом п'яний в непотріб водій врізався в сім'ю і намагався втекти

ДТП сталася в селі Малехів.

"П'яний громадянин на бусі летів по зустрічній і врізався в автомобіль, в якому знаходилася сім'я чоловік, дружина і двоє дітей, всі були пристебнуті, тому ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Авто отримало серйозні механічні пошкодження.

"Винуватець торжества відразу вибіг з машини і почав тікати, чоловік і місцевий хлопець його наздогнали, але він був агресивний і ліз у бійку не тільки з хлопцями, а й з поліцією. Провини не визнає, але його визнали повністю винним, місцеві кажуть часто бухає у нього свій магазин автозапчастин ", - розповів автор поста.

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