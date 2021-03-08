Під Львовом п'яний в непотріб водій врізався в сім'ю і намагався втекти

У Львівській області п'яний водій на мікроавтобусі вилетів на зустрічну смугу і врізався в машину, в якій перебувала сім'я з дітьми, після чого намагався втекти з місця.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
ДТП сталася в селі Малехів.
"П'яний громадянин на бусі летів по зустрічній і врізався в автомобіль, в якому знаходилася сім'я чоловік, дружина і двоє дітей, всі були пристебнуті, тому ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.
Авто отримало серйозні механічні пошкодження.
"Винуватець торжества відразу вибіг з машини і почав тікати, чоловік і місцевий хлопець його наздогнали, але він був агресивний і ліз у бійку не тільки з хлопцями, а й з поліцією. Провини не визнає, але його визнали повністю винним, місцеві кажуть часто бухає у нього свій магазин автозапчастин ", - розповів автор поста.
Під Львовом сталася п'яне ДТП (фото: dtp.kiev.ua)
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