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Під Львовом п'яний в непотріб водій врізався в сім'ю і намагався втекти

Автор: Людмила Жукова

У Львівській області п'яний водій на мікроавтобусі вилетів на зустрічну смугу і врізався в машину, в якій перебувала сім'я з дітьми, після чого намагався втекти з місця.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

ДТП сталася в селі Малехів.

"П'яний громадянин на бусі летів по зустрічній і врізався в автомобіль, в якому знаходилася сім'я чоловік, дружина і двоє дітей, всі були пристебнуті, тому ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Авто отримало серйозні механічні пошкодження.

"Винуватець торжества відразу вибіг з машини і почав тікати, чоловік і місцевий хлопець його наздогнали, але він був агресивний і ліз у бійку не тільки з хлопцями, а й з поліцією. Провини не визнає, але його визнали повністю винним, місцеві кажуть часто бухає у нього свій магазин автозапчастин ", - розповів автор поста.

Під Львовом сталася п'яне ДТП (фото: dtp.kiev.ua)

Як ми раніше писали, з'явилися нові дані про ДТП в Польщі з українцями.

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Новини України ДТПЛьвів
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