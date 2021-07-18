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Под Львовом поймали 23-летнего "охотника на людей": убивал ради любопытства

Автор: Светлана Мащенко

В городе Стрый Львовской области поймали "охотника на людей", который расстреливал людей ради любопытства, желая получить новые ощущения. Задержанный 23-летний парень ошарашил полицейских признаниями о мотивах содеянного.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Молодого человека сняли с рейсового автобуса с обрезом охотничьего ружья. Из него он накануне задержания застрелил мужчину и спокойно отправился домой. Позже оказалось, что жертва не одна, а мотив преступлений действительно жуткий.

Что известно о совершенных преступлениях

Прохожие обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями на улице и позвонили на линию "102". Погибшим оказался 43-летний мужчина, а злоумышленника вычислили очень быстро - "по месту отхода".

Автобус Луцк - Ужгород остановили якобы для проверки документов. Там и нашли парня. В его личных вещах нашли патроны и оружие.

Позже выяснилось, что этот же злоумышленник причастен к убийству работника автомойки, которое произошло 5 июля просто рядом с отделением полиции. Тогда жертва также получила два выстрела - первый раз в спину, второй - в грудь.

Родные тогда погибшего 42-летний Ивана Гарбича не могли понять, у кого были мотивы расправиться с мужчиной.

Но мотивов, как оказывается, и не было. 23-летний парень ошарашил признанием - стрелял ради любопытства.

"Приехал в Стрый. Гулял. Далее увидел мужчину и убил. Мотива не было. Выбирал мужчин старше", - рассказывает он.

Что грозит стрелку

В полиции говорят, что ни признаков невменяемости, ни раскаяния в нем не увидели. Впрочем, психиатрическая экспертиза все покажет.

За содеянное ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

А у мужчины, убитого вторым, осталось двое детей.

Видео: во Львовской области парень убивал людей ради любопытства (ТСН)

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Также мы писали, что в Харьковской области трехмесячный малыш погиб от того, что мама накормила его молочной смесью.

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