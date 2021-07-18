Під Львовом спіймали 23-річного "мисливця на людей": вбивав заради цікавості

Молодика зняли з рейсового автобуса з обрізом мисливської рушниці. З нього він напередодні затримання застрелив чоловіка і спокійно відправився додому. Пізніше виявилося, що жертва не одна, а мотив злочину дійсно моторошний.

Що відомо про скоєні злочини

Перехожі виявили чоловіка з вогнепальними пораненнями на вулиці та зателефонували на лінію "102". Загиблим виявився 43-річний чоловік, а зловмисника вирахували дуже швидко - "за місцем відходу".

Автобус Луцьк - Ужгород зупинили нібито для перевірки документів. Там і знайшли хлопця. У його особистих речах знайшли патрони і зброю.

Пізніше з'ясувалося, що цей же зловмисник причетний до вбивства працівника автомийки, яке сталося 5 липня просто поруч з відділенням поліції. Тоді жертва також отримала два постріли - перший раз в спину, другий - в груди.

Рідні тоді загиблого 42-річний Івана Гарбича не могли зрозуміти, у кого були мотиви розправитися з чоловіком.

Але мотивів, як виявляється, і не було. 23-річний хлопець ошелешив зізнанням - стріляв заради цікавості.

"Приїхав до Стрия. Гуляти. Далі побачив чоловіка і вбив. Мотиву не було. Вибирав чоловіків старше", - розповідає він.

Що загрожує стрілку

У поліції кажуть, що ні ознак неосудності, ні каяття в ньому не побачили. Втім, психіатрична експертиза все покаже.

За скоєне йому загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

А у чоловіка, вбитого другим, залишилося двоє дітей.

Відео: у Львівській області хлопець вбивав людей заради цікавості (ТСН)