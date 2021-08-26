Во Львовской области грузовые вагоны сошли с пути: ряд поездов задерживаются

"Укрзализныця" предупредила о задержке в движении ряда поездов. Это связано со сходом с рельсов грузовых вагонов во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.

"Продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда Клепаров-Батево, перевозившего щебень и железную руду", - говорится в сообщении.

Известно, что инцидент произошел сегодня около 08.20 на станции Глинна-Навария.

В результате схода вагонов никто не пострадал, однако были повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.

По информации перевозчика, задерживаются такие поезда:

№6 Херсон-Ужгород,

№41 Днепр-Трускавец,

№46 Лисичанск-Ужгород,

№146 Ужгород-Львов

№807 Львов-Коломыя.

Время опоздания поездов составляет от 50 минут до 1 часа 20 минут.

Отмечено, что восстановление движения пассажирских поездов по нечетному пути на участке Глинна-Навария - Львов планируется в течение суток.

В УЗ добавляют, что изменения маршрутов пассажирских поездов не планируются.