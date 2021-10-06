Під Львовом перекинулася цистерна з хімікатами: фото з місця ДТП
Під Львовом на автодорозі Ковель-Жовква перекинулася цистерна Reno-Premium, яка перевозила каустичну соду, і в результаті ДТП хімічна речовина розлилася на дорожнє полотно, а водій вантажівки отримав хімічний опік.
Про це 6 жовтня передали в прес-службі ДСНС у Львівській області.
Інцидент стався біля міста Великі Мости в Червоноградському районі у вівторок ввечері, близько 21:45.
На місце НП викликали рятувальників, які ліквідували наслідки розгерметизації та перекидання цистерни з хімікатами.
На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів водія вантажівки з хімічним опіком лівої стопи медики "швидкої" доставили до Червоноградської центральної міськлікарні.
Під Львовом перекинулася цистерна з каустичною содою (фото: facebook.com/MNSLVIV)
Зазначається, що потерпілий чоловік 1971 року народження після огляду від госпіталізації відмовився.
"Аби запобігти значному випаровуванню речовини, рятувальники у спеціальних захисних костюмах проводили роботи по осадженню хмари з випарами, що виходили з цистерни", - розповіли в ДСНС.
Що стало причиною події, а також всі обставини - наразі з'ясовуються.
Під Львовом перекинулася цистерна з хімічною речовиною (фото: facebook.com/MNSLVIV)
Нагадаємо, на початку 2021-го на заводі в Калуші стався викид хімікатів, і в результаті НП була травмована людина.
Також ми писали про те, що в грудні 2019 року під Черкасами потрапила в ДТП вантажівка з хімікатами та перекинулася, в результаті стався витік речовини з цистерни.