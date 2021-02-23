На заводе в Калуше произошел выброс химикатов, есть травмированный

В Калуше (Ивано-Франковская область) на заводе "Карпатнефтехим" произошел выброс газообразного вещества. В результате есть пострадавший.

На заводе произошел выброс газов без горения на сушильной башни с производства винилхлорида. Угрозы для населения нет.

Однако, в управлении гражданской защиты ОГА сообщили, что в результате возгорания есть травмированный, который обратился в лечебное учреждение с термическими ожогами пальцев верхних и нижних конечностей. Состояние легкое.

На “Карпатнефтехиме” произошел масштабный вспышка химических испарений. ⠀ Утром 22 февраля в Калуше на химическом заводе “Карпатнефтехим” зафиксировали масштабное задымление, которое было заметно на несколько километров. ⠀ В пресс-центре УДСНС в Ивано-Франковской области “Галке” сообщили, что на предприятии чп не произошло. ⠀ На месте происшествия пожарные выяснили, что в ходе производственного процесса в помещении сушильной башни вспыхнули испарения дихлорэтана. Угрозы экологии нет, говорят спасатели. ⠀ Справочно: 1,2-дихлорэтан (Хлористый этилен) – бесцветная жидкость со сладковатым запахом, имеющий формулу ClCH 2 -СН 2 Cl. Является сильным наркотическим средством, что оказывает сильное канцерогенное действие. Posted by Калуський Формат on Monday, February 22, 2021

Спасательные подразделения к ликвидации последствий выброса не привлекались. Сейчас ситуация уже под контролем.