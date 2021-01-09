Под Львовом образовалась свалка медицинских отходов: повсюду пробирки с кровью (фото)

На свалке обнаружили не только пробирки (коллаж: РБК-Украина)

Около населенного пункта Сокольники Пустомытовского района Львовской области правоохранители обнаружили свалку медицинского мусора. Среди всего прочего – неправильно утилизированные пробирки со следами крови. Выявить нелегальную свалку удалось благодаря неравнодушным пользователям сети, которые пожаловались на нарушение санитарных правил и норм.

Фотографии правоохранители опубликовали на официальном портале Национальной Полиции Украины.

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили жалобы на выброс медицинских отходов недалеко от Сокольников. На данный момент известно, что полиция начала досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм.

На месте уже начали работать судмедэксперты, сотрудники полиции и представители других ведомств, с привлечением кинологов. На портале Национальной полиции также были опубликованы фото с места происшествия.

Под Львовом на свалке нашли пробирки с кровью (фото: lv.npu.gov.ua)

При осмотре места, где были найдены пробирки, работники полиции также обнаружили насыпь бытового мусора. Сверху этого мусора лежали пробирки с веществом, похожим на кровь. Когда сотрудники правоохранительных органов выяснят, кто оставил пробирки, их владельца ожидает наказание в виде штрафа от 1 до 3 тысяч гривен, или арест сроком до 6 месяцев. В худшем случае нарушителя может ожидать тюремный срок до 3 лет.

До этого в Государственной экологической инспекции рассказали, что делать в случае обнаружения свалки с медицинскими отходами. В ведомстве заявили, что граждане могут обратиться к ним с жалобой.

Напомним, что ранее в Крыму оккупанты уничтожили один из популярных пляжей. В результате пляж превратился в мусорную свалку.