ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Під Львовом утворився смітник медичних відходів: всюди пробірки з кров'ю (фото)

Львівська область, Субота 09 січня 2021 20:33
Під Львовом утворився смітник медичних відходів: всюди пробірки з кров'ю (фото)
На сміттєзвалищі виявили не тільки пробірки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Біля населеного пункту Сокільники Пустомитівського району Львівської області правоохоронці виявили звалище медичного сміття. Серед усього іншого – неправильно утилізовані пробірки зі слідами крові. Виявити нелегальне звалище вдалося завдяки небайдужим користувачам мережі, які поскаржилися на порушення санітарних правил і норм.

Фотографії правоохоронці опублікували на офіційному порталі Національної Поліції України.

У ході моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили скарги на викид медичних відходів недалеко від Сокільників. На цей час відомо, що поліція почала досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм.

На місці вже почали працювати судмедексперти, співробітники поліції та представники інших відомств, з залученням кінологів. На порталі Національної поліції також були опубліковані фото з місця події.

Під Львовом утворився смітник медичних відходів: всюди пробірки з кров'ю (фото)

Під Львовом на звалищі знайшли пробірки з кров'ю (фото: lv.npu.gov.ua)

При огляді місця, де були знайдені пробірки, працівники поліції також виявили насип побутового сміття. Зверху цього сміття лежали пробірки з речовиною, схожою на кров. Коли співробітники правоохоронних органів з'ясують, хто залишив пробірки, їх власника очікує покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тисяч гривень, або арешт терміном до 6 місяців. В гіршому випадку порушника може очікувати тюремний термін до 3 років.

До цього в Державній екологічній інспекції розповіли, що робити у випадку виявлення звалища з медичними відходами. У відомстві заявили, що громадяни можуть звернутися до них зі скаргою.

Нагадаємо, що раніше в Криму окупанти знищили один з найпопулярніших пляжів. В результаті пляж перетворився на сміттєзвалище.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя услугисвалкаанализы

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся