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Под Львовом обнаружили загадочный барельеф с изображением польского короля

Новина українською → Львов, Вторник 09 февраля 2021 21:39
Под Львовом обнаружили загадочный барельеф с изображением польского короля Во Львовской области нашли старинный барельеф (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Под Львовом местный любитель старины обнаружил фрагменты чугунного барельефа. На нем, вероятно, изображен польский король Казимир III, которому присягают на верность галицкие бояре.

Об этой находке рассказал доктор исторических наук Тарас Чухлиб на своей странице в Facebook.

"Вероятно, это барельеф с изображением присяги галицких бояр польскому королю Казимиру III в 1347 году", - заявил Чухлеб.

Под Львовом обнаружили загадочный барельеф с изображением польского короля

Под Львовом нашли старинный барельеф (фото: facebook.com/TChuhlib)

Находка пока что находится не у ученых. Чухлиб просит принести артефакт местной власти или во Львовский исторический музей, или к Львовскому отделению Института казачества.

Стоит отметить, что фото находки опубликовали в Facebook-группе копателей "Камрады Украины". Это может свидетельствовать о том, что артефакт попал в руки черным копателям.

Под Львовом обнаружили загадочный барельеф с изображением польского короля

Скриншот с Facebook

Пользователи сети предполагают, что на барельефе может быть изображена присяга Ягайло в 1385 году или Сигизмунду в Люблине в 1569 году.

Другой пользователь отметил, что частицы барельефов напоминают фрагменты погребального саркофага короля Яна Казимира, копия которого находится в Ровенском краеведческом музее.

Также есть предположение, что это просто детали камина, который был украшением какого-то польского поместья 18-19 века.

Напомним, в Иерусалиме обнаружили очень ценную древнюю монету, которой более двух тысяч лет.

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