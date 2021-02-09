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Під Львовом знайшли загадковий барельєф із зображенням польського короля

Новость на русском → Львів, Вівторок 09 лютого 2021 21:39
Під Львовом знайшли загадковий барельєф із зображенням польського короля У Львівській області знайшли старовинний барельєф (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Під Львовом місцевий любитель старовини виявив фрагменти чавунного барельєфа. На ньому, ймовірно, зображено польський король Казимир III, якому присягають на вірність галицькі бояри.

Про цю знахідку розповів доктор історичних наук Тарас Чухліб на своїй сторінці у Facebook.

"Мабуть, це барельєф із зображенням присяги галицьких бояр польському королеві Казимиру ІІІ у 1347 році", - заявив Чухліб.

Під Львовом знайшли загадковий барельєф із зображенням польського короля

Під Львовом знайшли старовинний барельєф (фото: facebook.com/TChuhlib)

Знахідка поки що знаходиться не в науковців. Чухліб просить принести артефакт місцевій владі або у Львівський історичний музей, або до Львівського відділення Інституту козацтва.

Варто зазначити, що фото знахідки опублікували в Facebook-групі копачів "Камради України". Це може свідчити про те, що артефакт потрапив в руки чорним копачам.

Під Львовом знайшли загадковий барельєф із зображенням польського короля

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі припускають, що на барельєфі може бути зображена присяга Ягайло в 1385 році або Сигізмунду в Любліні в 1569 році.

Інший користувач зазначив, що частинки барельєфів нагадують фрагменти похоронного саркофага короля Яна Казимира, копія якого знаходиться в Рівненському краєзнавчому музеї.

Також є припущення, що це просто деталі каміна, який був окрасою якогось польського маєтку 18-19 століття.

Нагадаємо, в Єрусалимі виявили дуже цінну стародавню монету, якій понад дві тисячі років.

Раніше археологи в Туреччині виявили загадкове стародавнє царство.

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