Під Львовом знайшли загадковий барельєф із зображенням польського короля

Під Львовом місцевий любитель старовини виявив фрагменти чавунного барельєфа. На ньому, ймовірно, зображено польський король Казимир III, якому присягають на вірність галицькі бояри.

Про цю знахідку розповів доктор історичних наук Тарас Чухліб на своїй сторінці у Facebook .

"Мабуть, це барельєф із зображенням присяги галицьких бояр польському королеві Казимиру ІІІ у 1347 році", - заявив Чухліб.

Під Львовом знайшли старовинний барельєф (фото: facebook.com/TChuhlib)

Знахідка поки що знаходиться не в науковців. Чухліб просить принести артефакт місцевій владі або у Львівський історичний музей, або до Львівського відділення Інституту козацтва.

Варто зазначити, що фото знахідки опублікували в Facebook-групі копачів "Камради України". Це може свідчити про те, що артефакт потрапив в руки чорним копачам.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі припускають, що на барельєфі може бути зображена присяга Ягайло в 1385 році або Сигізмунду в Любліні в 1569 році.

Інший користувач зазначив, що частинки барельєфів нагадують фрагменти похоронного саркофага короля Яна Казимира, копія якого знаходиться в Рівненському краєзнавчому музеї.

Також є припущення, що це просто деталі каміна, який був окрасою якогось польського маєтку 18-19 століття.