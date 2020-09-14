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Под Львовом неадекват тянул "копа" 30 метров на капоте: детали ЧП

Львовская область, Понедельник 14 сентября 2020 18:55
Под Львовом неадекват тянул "копа" 30 метров на капоте: детали ЧП
Под Львовом водитель протащил 30 метров полицейского на своем авто (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львовской области водитель проигнорировал полицейских и одного из них протянул на капоте 30 метров

Во Львовской области неадекватный водитель провез около 30 метров на капоте своего автомобиля сотрудника полиции. Патрульный доставлен в больницу с многочисленными ранами.

Инцидент произошел в понедельник, 14 сентября, около 9 часов утра на КПП "Замок" в селе Великосилки Камянко-Бузського района Львовской области. Патрульные остановили автомобиль Audi A6, за рулем которого был 46-летний житель города Житомира. Полицейские отметили, что водитель нарушил Правила дорожного движения. Детали рассказали в издании "Гал-инфо" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Водитель после остановки начал вести себя агрессивно, на замечания не реагировал, а потом резко начал движение. При этом он зацепил сотрудника полиции и протащил его на своем автомобиле около 30 метров. Патрульный получил телесные повреждения и его госпитализировали в местную больницу для оказания медицинской помощи.

Под Львовом неадекват тянул &quot;копа&quot; 30 метров на капоте: детали ЧП

Фото: Национальная полиция

Следователи открыли криминальное производство по ч.2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительных органов) Криминального кодекса Украины. За такое правонарушение водителю грозит штраф от 1000 до 4000 минимумов доходов граждан или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы до 4 лет, или лишение свободы сроком на два года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве водитель-неадекват отправил велосипедиста в больницу.

А также рассказывали о том, что в Черновцах полицейский умудрился "припарковаться" на заборе.

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