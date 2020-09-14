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Під Львовом неадекват тягнув "копа" 30 метрів на капоті: деталі НП

Львівська область, Понеділок 14 вересня 2020 18:55
Під Львовом неадекват тягнув "копа" 30 метрів на капоті: деталі НП
Під Львовом водій протягнув 30 метрів поліцейського на своєму авто (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львівській області водій проігнорував поліцейських і одного з них протягнув на капоті 30 метрів

У Львівській області неадекватний водій провіз близько 30 метрів на капоті свого автомобіля співробітника поліції. Патрульний доставлений в лікарню з численними ранами.

Інцидент стався в понеділок, 14 вересня, близько 9 години ранку на КПП "Замок" у селі Великосілки Кам'янка-бузького району Львівської області. Патрульні зупинили автомобіль Audi A6, за кермом якого був 46-річний житель міста Житомира. Поліцейські зазначили, що водій порушив Правила дорожнього руху. Подробиці розповіли у виданні "Гал-інфо" з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Водій після зупинки почав поводитися агресивно, на зауваження не реагував, а потім різко почав рух. При цьому він зачепив співробітника поліції та протягнув його на своєму автомобілі близько 30 метрів. Патрульний отримав тілесні ушкодження і його госпіталізували в місцеву лікарню для надання медичної допомоги.

Під Львовом неадекват тягнув &quot;копа&quot; 30 метрів на капоті: деталі НП

Фото: Національна поліція

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронних органів) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення водієві загрожує штраф від 1000 до 4000 мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі до 4 років, або позбавлення волі строком на два роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві водій-неадекват відправив велосипедиста в лікарню.

А також розповідали про те, що в Чернівцях поліцейський примудрився "припаркуватися" на паркані.

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