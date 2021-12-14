Под Львовом молодой отец дал ремня сыну и попал под суд: что ему грозит

Жителю одного из сел Самборского района дознаватели при процессуальном руководстве окружной прокуратуры уже сообщили о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК.

Так, во время досудебного расследования было установлено, что мужчина в своем доме несколько раз ударил 3-летнего сына ладонью и ремнем по ягодицам и спине.

"Установлена ​​причастность мужчины к не менее двум таким эпизодам в течение декабря", - говорится в публикации.

Эксперты пришли к выводу, что ребенок получил травмы, относящиеся к легким телесным повреждениям.

По факту было начато производство, и дело отправили в суд.

Отмечается, что теперь за рукоприкладство и подобные "меры воспитания" молодому отцу грозит: