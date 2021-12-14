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Под Львовом молодой отец дал ремня сыну и попал под суд: что ему грозит

Автор: Владимир Костырин

Под Львовом 25-летний отец пойдет под суд за то, что "воспитывал" маленького сына ремнем. Теперь мужчине грозит наказание за нанесение ребенку легких телесных повреждений.

Об этом 14 декабря передали в пресс-службе полиции Львовской области.

Жителю одного из сел Самборского района дознаватели при процессуальном руководстве окружной прокуратуры уже сообщили о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК.

Так, во время досудебного расследования было установлено, что мужчина в своем доме несколько раз ударил 3-летнего сына ладонью и ремнем по ягодицам и спине.

"Установлена ​​причастность мужчины к не менее двум таким эпизодам в течение декабря", - говорится в публикации.

Эксперты пришли к выводу, что ребенок получил травмы, относящиеся к легким телесным повреждениям.

По факту было начато производство, и дело отправили в суд.

Отмечается, что теперь за рукоприкладство и подобные "меры воспитания" молодому отцу грозит:

  • штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (то есть до 850 гривен),
  • либо общественные работы на срок до 200 часов,
  • либо исправительные работы на срок до 1 года.

Ранее мы рассказывали историю двух детей-беглецов из Донецкой области, которые продали игрушку, чтобы уехать от отчима-тирана.

Также мы писали о том, что в Полтаве 2-летний мальчик после детсада оказался в больнице, где ребенку под наркозом наложили 5 швов.

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Львовская область