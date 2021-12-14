Під Львовом молодий батько дав ременя синові і потрапив під суд: що йому загрожує

Під Львовом 25-річний батько піде під суд за те, що "виховував" маленького сина ременем. Тепер чоловікові загрожує покарання за нанесення дитині легких тілесних ушкоджень.
Про це 14 грудня передали в прес-службі поліції Львівської області.
Жителю одного з сіл Самбірського району дізнавачі при процесуальному керівництві окружної прокуратури вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК.
Так, під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік у своєму будинку кілька разів вдарив 3-річного сина долонею і ременем по сідницях і спині.
"Встановлено причетність чоловіка щонайменше до двох таких епізодів протягом грудня", - йдеться в публікації.
Експерти дійшли висновків, що дитина отримала травми, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.
За фактом було розпочато провадження, і справу відправили до суду.
Зазначається, що тепер за рукоприкладство і подібні "заходи виховання" молодому батькові загрожує:
Раніше ми розповідали історію двох дітей-втікачів з Донецької області, які продали іграшку, щоб виїхати від вітчима-тирана.
Також ми писали про те, що в Полтаві 2-річний хлопчик після дитсадка опинився в лікарні, де дитині під наркозом наклали 5 швів.