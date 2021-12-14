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Під Львовом молодий батько дав ременя синові і потрапив під суд: що йому загрожує

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Львівська область, Вівторок 14 грудня 2021 22:53
Під Львовом молодий батько дав ременя синові і потрапив під суд: що йому загрожує Колаж РБК-Україна: під Львовом покарають чоловіка за "виховання" сина ременем
Автор: Володимир Костирін

Під Львовом 25-річний батько піде під суд за те, що "виховував" маленького сина ременем. Тепер чоловікові загрожує покарання за нанесення дитині легких тілесних ушкоджень.

Про це 14 грудня передали в прес-службі поліції Львівської області.

Жителю одного з сіл Самбірського району дізнавачі при процесуальному керівництві окружної прокуратури вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК.

Так, під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік у своєму будинку кілька разів вдарив 3-річного сина долонею і ременем по сідницях і спині.

"Встановлено причетність чоловіка щонайменше до двох таких епізодів протягом грудня", - йдеться в публікації.

Експерти дійшли висновків, що дитина отримала травми, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

За фактом було розпочато провадження, і справу відправили до суду.

Зазначається, що тепер за рукоприкладство і подібні "заходи виховання" молодому батькові загрожує:

  • штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто до 850 гривень),
  • або громадські роботи на термін до 200 годин,
  • або виправні роботи на термін до 1 року.

Раніше ми розповідали історію двох дітей-втікачів з Донецької області, які продали іграшку, щоб виїхати від вітчима-тирана.

Також ми писали про те, що в Полтаві 2-річний хлопчик після дитсадка опинився в лікарні, де дитині під наркозом наклали 5 швів.

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