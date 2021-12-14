Під Львовом молодий батько дав ременя синові і потрапив під суд: що йому загрожує

Під Львовом 25-річний батько піде під суд за те, що "виховував" маленького сина ременем. Тепер чоловікові загрожує покарання за нанесення дитині легких тілесних ушкоджень.

Про це 14 грудня передали в прес-службі поліції Львівської області.

Жителю одного з сіл Самбірського району дізнавачі при процесуальному керівництві окружної прокуратури вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК.

Так, під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік у своєму будинку кілька разів вдарив 3-річного сина долонею і ременем по сідницях і спині.

"Встановлено причетність чоловіка щонайменше до двох таких епізодів протягом грудня", - йдеться в публікації.

Експерти дійшли висновків, що дитина отримала травми, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

За фактом було розпочато провадження, і справу відправили до суду.

Зазначається, що тепер за рукоприкладство і подібні "заходи виховання" молодому батькові загрожує: