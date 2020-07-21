Под Львовом молодого мужчину атаковала змея: рептилии становятся агрессивными

Под Львовом змея укусила мужчину (фото: pixabay.com)

Во Львовской области на 30-летнего мужчину напала змея

Во Львовской области на 30-летнего мужчину напала змея. Рептилия атаковала местного жителя во время его отдыха на природе. Инцидент произошел 19 июля.

Отметим, что сейчас из-за жары рептилии в Украине активизировались и стали проявлять агрессию. Как сообщает региональное управление ГСЧС, в больницу поступил мужчина 1990 года рождения с укусом змеи на пальце.

"В 16:59 в Службу спасения поступило сообщение, что в приемное отделение Сколевской центральной районной больницы поступил мужчина, 1990 года рождения, житель г. Львова с диагнозом - укус змеи пальца на правой руке", - говорится в сообщении ГСЧС.

Житель Львова во время нападения змеи был в селе Ялинкувата Сколевского района, он совсем не подозревал об опасности.

Главное управление ДСНС Украины во Львовской области предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу.

Какая именно змея напала на мужчину - не уточняется.

Отметим, что сейчас рептилии замечены не только в лесной местности. В Днепре огромная полутораметровая змея залезла на детскую площадку и вызвала панику среди горожан.

Ранее мы писали, что в Украине активизировались ядовитые змеи, которые совсем не боятся людей. Так, в парке на Волыни заметили гадюку обыкновенную, а в Днепре из сквера спасатели ГСЧС вывезли подальше в лес степную гадюку.