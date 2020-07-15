В Днепре на детскую площадку заползла 1,5-метровая змея и засела на дереве (фото)

В Днепре на детской площадке была змея (фото: wikipedia.org)

В Днепре краснокнижная змея заползла на детскую площадку

В Днепре огромная полутораметровая змея залеза на детскую площадку и вызвала панику среди горожан. Чтобы обезопасить и себя, и пресмыкающееся люди вызвали спасателей.

Инцидент случился 13 июля на проспекте Яворницкого в Соборном районе, сообщили в местной ГСЧС.

Как оказалось, пресмыкающееся сидело на дереве, откуда его и сняли спасатели.

"С помощью специального инструмента, специалисты ГСЧС отловили змею и вывезли за пределы населенного пункта", - говорится в сообщении.

В Днепре с дерева на площадке сняли змею (фото: dp.dsns.gov.ua)

Судя по описанию и фото, вероятнее всего, это неядовитый сарматский полоз. Ведь опасные гадюки (в Украине водится три вида: обыкновенная, степная и гадюка Никольского) не вырастают до таких размеров. Их длина не может превышать 55-80 сантиметров. А вот полозы могут вырастать до 120-140 сантиметров, но бывают особи и 180 сантиметров.

Этот вид включен в Красную книгу Украины в 2009 году с охранным статусом "уязвимый", он также находится под особой защитой Бернской Конвенции.

Для человека полоз неопасен. Хотя ведет в основном наземный образ жизни, умеет лазить по деревьям. Питается ящерицами, но не брезгует грызунами и птицами, а при случае охотно поедает птичьи кладки.

Ранее мы писали, что в Украине активизировались ядовитые змеи, которые совсем не боятся людей. Так, в парке на Волыни заметили гадюку обыкновенную, а в Днепре из сквера спасатели ГСЧС вывезли подальше в лес степную гадюку.